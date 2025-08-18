18.08.2025
Смотреть онлайн Tom Noltorp - Jack Karlsson Winstrand 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Bastad: Tom Noltorp — Jack Karlsson Winstrand . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 15:45 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Bastad
Завершен
(1:6, 2:6)
(1:6, 2:6)
0 : 2
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jack K Wistrand - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Tom Noltorp - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Jack K Wistrand - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Jack K Wistrand - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Jack K Wistrand - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Jack K Wistrand - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Jack K Wistrand - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Tom Noltorp - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Jack K Wistrand - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Jack K Wistrand - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Jack K Wistrand - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Jack K Wistrand - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Jack K Wistrand - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Tom Noltorp - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Jack K Wistrand - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
6
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
57%
100%
Реализация брейк - пойнтов
0%
80%
Комментарии к матчу