20.08.2025
Смотреть онлайн Ботик ван де Зандшульп - Маттео Арнальди 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — ATP Уинстон-Салем: Ботик ван де Зандшульп — Маттео Арнальди, 1/16 финала . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 00:55 по московскому времени и пройдет на корте Court 4.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 4
ATP Уинстон-Салем
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Маттео Арнальди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Маттео Арнальди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Ботик ван де Зандшульп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Маттео Арнальди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Ботик ван де Зандшульп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Маттео Арнальди - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Маттео Арнальди - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Ботик ван де Зандшульп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Ботик ван де Зандшульп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Маттео Арнальди - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
8
Двойные ошибки
4
1
Выигрыш первой подачи
88%
64%
Реализация брейк - пойнтов
38%
0%
Комментарии к матчу