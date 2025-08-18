Смотреть онлайн Тереза ​​Валентова - Мона Бартель 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Открытый чемпионат США - Женщины: Тереза ​​Валентова — Мона Бартель, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 12.