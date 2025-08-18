18.08.2025
Смотреть онлайн Тереза Валентова - Мона Бартель 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Открытый чемпионат США - Женщины: Тереза Валентова — Мона Бартель, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 12.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 12
Открытый чемпионат США - Женщины
Завершен
(6:2, 6:4)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тереза Валентова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Тереза Валентова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Тереза Валентова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Мона Бартель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Тереза Валентова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Тереза Валентова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Мона Бартель - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Тереза Валентова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Мона Бартель - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Тереза Валентова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Мона Бартель - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Мона Бартель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Тереза Валентова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Тереза Валентова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Тереза Валентова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Мона Бартель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Тереза Валентова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Тереза Валентова - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
4
8
Выигрыш первой подачи
73%
59%
Реализация брейк - пойнтов
55%
43%
Комментарии к матчу