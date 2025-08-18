18.08.2025
Смотреть онлайн Крис Родеш - Колеман Вон 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — US Open (м), Открытый чемпионат США: Крис Родеш — Колеман Вон, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 9.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 9
US Open (м), Открытый чемпионат США
Завершен
(4:6, 2:6)
0 : 2
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Крис Родеш - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Колеман Вон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Крис Родеш - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Колеман Вон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Крис Родеш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Колеман Вон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Крис Родеш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Колеман Вон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Колеман Вон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Колеман Вон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Колеман Вон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Колеман Вон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Крис Родеш - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Колеман Вон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Крис Родеш - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Колеман Вон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Колеман Вон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Колеман Вон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
4
5
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
66%
83%
Реализация брейк - пойнтов
0%
75%
