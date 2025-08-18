Фрибет 15000₽
18.08.2025

Смотреть онлайн Маттео Гиганте - Эдас Бутвилас 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАUS Open (м), Открытый чемпионат США: Маттео ГигантеЭдас Бутвилас, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 11.

МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 11
US Open (м), Открытый чемпионат США
Маттео Гиганте
Завершен
(3:6, 6:4, 6:2)
2 : 1
18 августа 2025
Эдас Бутвилас
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Маттео Гиганте - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Эдас Бутвилас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Эдас Бутвилас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Маттео Гиганте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Эдас Бутвилас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Эдас Бутвилас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Маттео Гиганте - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Эдас Бутвилас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Эдас Бутвилас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Эдас Бутвилас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Эдас Бутвилас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Эдас Бутвилас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Маттео Гиганте - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Эдас Бутвилас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Маттео Гиганте - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Маттео Гиганте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Маттео Гиганте - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Маттео Гиганте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Маттео Гиганте - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Маттео Гиганте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 21 - Маттео Гиганте - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Эдас Бутвилас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Маттео Гиганте - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Маттео Гиганте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 25 - Маттео Гиганте - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Эдас Бутвилас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Маттео Гиганте - взял свою подачу со счетом 15-40

История последних встреч

Маттео Гиганте
Маттео Гиганте
Эдас Бутвилас
Маттео Гиганте
0 побед
1 победа
0%
100%
16.09.2025
Эдас Бутвилас
Эдас Бутвилас
2:1
Маттео Гиганте
Маттео Гиганте
Обзор

Статистика матча

Эйсы
0
8
Двойные ошибки
8
4
Выигрыш первой подачи
75%
62%
Реализация брейк - пойнтов
42%
40%
Комментарии к матчу
