Текстовая трансляция

Гейм 1 - Маттео Гиганте - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Эдас Бутвилас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Эдас Бутвилас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 4 - Маттео Гиганте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 5 - Эдас Бутвилас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 6 - Эдас Бутвилас - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 7 - Маттео Гиганте - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Эдас Бутвилас - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 9 - Эдас Бутвилас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 10 - Эдас Бутвилас - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 11 - Эдас Бутвилас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 12 - Эдас Бутвилас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 13 - Маттео Гиганте - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Эдас Бутвилас - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Маттео Гиганте - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 16 - Маттео Гиганте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 17 - Маттео Гиганте - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 18 - Маттео Гиганте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 19 - Маттео Гиганте - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 20 - Маттео Гиганте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 21 - Маттео Гиганте - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 22 - Эдас Бутвилас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 23 - Маттео Гиганте - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 24 - Маттео Гиганте - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 25 - Маттео Гиганте - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 26 - Эдас Бутвилас - взял свою подачу со счетом 40-40