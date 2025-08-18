18.08.2025
Смотреть онлайн Клемен Табур - Мартин Ландалус 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — US Open (м), Открытый чемпионат США: Клемен Табур — Мартин Ландалус, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 15.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 15
US Open (м), Открытый чемпионат США
Завершен
(4:6, 4:6)
0 : 2
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мартин Ландалус - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Мартин Ландалус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Мартин Ландалус - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Мартин Ландалус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Мартин Ландалус - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Клемен Табур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Мартин Ландалус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Клемен Табур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Мартин Ландалус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Мартин Ландалус - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Мартин Ландалус - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Мартин Ландалус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Клемен Табур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Клемен Табур - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Мартин Ландалус - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Мартин Ландалус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
История последних встреч
Клемен Табур
Мартин Ландалус
1 победа
0 побед
100%
0%
12.02.2026
Клемен Табур
2:0
Мартин Ландалус
Статистика матча
Эйсы
2
6
Двойные ошибки
5
1
Выигрыш первой подачи
58%
75%
Реализация брейк - пойнтов
50%
56%
