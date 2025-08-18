Текстовая трансляция

Гейм 1 - Мартин Ландалус - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Мартин Ландалус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 3 - Мартин Ландалус - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Мартин Ландалус - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 6 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 7 - Мартин Ландалус - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 8 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Клемен Табур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 10 - Мартин Ландалус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 11 - Клемен Табур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 12 - Мартин Ландалус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 13 - Мартин Ландалус - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Клемен Табур - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Мартин Ландалус - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Мартин Ландалус - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 17 - Клемен Табур - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 18 - Клемен Табур - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 19 - Мартин Ландалус - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0