18.08.2025
Смотреть онлайн Уго Гренье - Омар Ясика 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — US Open (м), Открытый чемпионат США: Уго Гренье — Омар Ясика, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 13.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 13
US Open (м), Открытый чемпионат США
Завершен
(6:7, 6:3, 6:3)
(6:7, 6:3, 6:3)
2 : 1
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Омар Ясика - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Омар Ясика - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Уго Гренье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Уго Гренье - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Омар Ясика - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Омар Ясика - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Омар Ясика - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Уго Гренье - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Уго Гренье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Уго Гренье - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Омар Ясика - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Уго Гренье - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Уго Гренье - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Уго Гренье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Омар Ясика - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Уго Гренье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Уго Гренье - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Омар Ясика - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Омар Ясика - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Уго Гренье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 22 - Уго Гренье - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Омар Ясика - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 24 - Омар Ясика - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Уго Гренье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Уго Гренье - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Уго Гренье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 28 - Омар Ясика - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 29 - Уго Гренье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 30 - Уго Гренье - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Уго Гренье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
11
0
Двойные ошибки
10
3
Выигрыш первой подачи
69%
49%
Реализация брейк - пойнтов
43%
40%
Комментарии к матчу