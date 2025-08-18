Гейм 1 - Омар Ясика - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 2 - Омар Ясика - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 3 - Уго Гренье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 4 - Уго Гренье - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 5 - Омар Ясика - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Омар Ясика - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 7 - Омар Ясика - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Уго Гренье - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Уго Гренье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 10 - Уго Гренье - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 11 - Омар Ясика - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 12 - Уго Гренье - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 14 - Уго Гренье - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Уго Гренье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 16 - Омар Ясика - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 17 - Уго Гренье - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 18 - Уго Гренье - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0