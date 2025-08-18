Текстовая трансляция

Гейм 1 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 2 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Янник Ханфманн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Янник Ханфманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 5 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Янник Ханфманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 7 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 8 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Пабло Лламас Руис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 10 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 11 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 13 - Янник Ханфманн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 15 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 16 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 17 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 18 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 19 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 20 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 21 - Пабло Лламас Руис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Гейм 22 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 23 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 24 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 25 - Янник Ханфманн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 26 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу со счетом 15-40