18.08.2025
Смотреть онлайн Пабло Лламас Руис - Янник Ханфманн 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — US Open (м), Открытый чемпионат США: Пабло Лламас Руис — Янник Ханфманн, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 7.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 7
US Open (м), Открытый чемпионат США
Завершен
(1:6, 6:3, 6:4)
2 : 1
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Янник Ханфманн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Янник Ханфманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Янник Ханфманн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Пабло Лламас Руис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Янник Ханфманн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Пабло Лламас Руис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Янник Ханфманн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Янник Ханфманн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 26 - Пабло Лламас Руис - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
6
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
70%
59%
Реализация брейк - пойнтов
50%
18%
Комментарии к матчу