18.08.2025
Смотреть онлайн Андрес Мартин - Виктор Дурасович 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — US Open (м), Открытый чемпионат США: Андрес Мартин — Виктор Дурасович, Квалификационный Раунд 1 . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 4.
МСК, Квалификационный Раунд 1, Корт: Court 4
US Open (м), Открытый чемпионат США
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Андрес Мартин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Андрес Мартин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Виктор Дурасович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Андрес Мартин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Андрес Мартин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Андрес Мартин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Виктор Дурасович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Андрес Мартин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Виктор Дурасович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Андрес Мартин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Андрес Мартин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Андрес Мартин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Виктор Дурасович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Виктор Дурасович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Андрес Мартин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Андрес Мартин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Андрес Мартин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
5
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
76%
59%
Реализация брейк - пойнтов
71%
25%
Комментарии к матчу