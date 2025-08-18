18.08.2025
Смотреть онлайн Альваро Буэно Хил - Микель Мартинес 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Santander: Альваро Буэно Хил — Микель Мартинес . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Santander
Завершен
(6:4, 6:4)
(6:4, 6:4)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Микель Мартинес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Альваро Буэно Хил - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Микель Мартинес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Альваро Буэно Хил - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Микель Мартинес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Альваро Буэно Хил - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Микель Мартинес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Альваро Буэно Хил - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Альваро Буэно Хил - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Альваро Буэно Хил - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Альваро Буэно Хил - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Альваро Буэно Хил - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Микель Мартинес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Альваро Буэно Хил - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Микель Мартинес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Микель Мартинес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Альваро Буэно Хил - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Альваро Буэно Хил - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Микель Мартинес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Альваро Буэно Хил - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
4
Двойные ошибки
6
3
Выигрыш первой подачи
79%
62%
Реализация брейк - пойнтов
27%
25%
Комментарии к матчу