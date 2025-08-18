18.08.2025
Смотреть онлайн Alex Martinez Sanz - Carles Rojas 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Santander: Alex Martinez Sanz — Carles Rojas . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Santander
Завершен
(3:6, 2:6)
(3:6, 2:6)
0 : 2
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Alex Martinez Sanz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Carles Rojas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Carles Rojas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Carles Rojas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Carles Rojas - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Carles Rojas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Alex Martinez Sanz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Alex Martinez Sanz - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Carles Rojas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Carles Rojas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Carles Rojas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Carles Rojas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Alex Martinez Sanz - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Carles Rojas - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Carles Rojas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Alex Martinez Sanz - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Carles Rojas - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
0
Выигрыш первой подачи
44%
51%
Реализация брейк - пойнтов
60%
40%
Комментарии к матчу