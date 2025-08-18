18.08.2025
Смотреть онлайн Хавьер Гонсалес - Максимо Нагеле 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Santander: Хавьер Гонсалес — Максимо Нагеле . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Santander
Завершен
(4:6, 6:3, 0:1)
1 : 2
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Хавьер Гонсалес - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Хавьер Гонсалес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Максимо Нагеле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Максимо Нагеле - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Максимо Нагеле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Максимо Нагеле - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Хавьер Гонсалес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Максимо Нагеле - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Хавьер Гонсалес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Максимо Нагеле - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Хавьер Гонсалес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Максимо Нагеле - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Хавьер Гонсалес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Максимо Нагеле - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Максимо Нагеле - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Хавьер Гонсалес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Хавьер Гонсалес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Хавьер Гонсалес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Хавьер Гонсалес - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
57%
60%
Реализация брейк - пойнтов
60%
27%
