18.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Wanfercee-Baulet: Charlotte Narti — Elysa Axinie . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Wanfercee-Baulet
Завершен
(6:3, 6:1)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Elysa Axinie - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Charlotte Narti - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Charlotte Narti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Charlotte Narti - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Elysa Axinie - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Charlotte Narti - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Elysa Axinie - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Charlotte Narti - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Charlotte Narti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Charlotte Narti - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Charlotte Narti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Elysa Axinie - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Charlotte Narti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Charlotte Narti - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Charlotte Narti - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Charlotte Narti - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
7
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
81%
51%
Реализация брейк - пойнтов
45%
50%
