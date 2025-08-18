18.08.2025
Смотреть онлайн Стефан Попович - Matteo Covato 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Augsburg: Стефан Попович — Matteo Covato, Квалификационный раунд . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 13:35 по московскому времени и пройдет на корте Court 5.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: Court 5
Challenger Augsburg
Завершен
(6:3, 6:4)
(6:3, 6:4)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Стефан Попович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Matteo Covato - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Стефан Попович - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Стефан Попович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Стефан Попович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Matteo Covato - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Стефан Попович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Matteo Covato - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Стефан Попович - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Matteo Covato - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Стефан Попович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Matteo Covato - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Стефан Попович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Matteo Covato - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Стефан Попович - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Стефан Попович - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Стефан Попович - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Matteo Covato - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Стефан Попович - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
1
6
Выигрыш первой подачи
76%
73%
Реализация брейк - пойнтов
29%
0%
Комментарии к матчу