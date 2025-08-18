18.08.2025
Смотреть онлайн Helguera Casado/Parisca - D F Garcia/Meneses Perny 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Santander MD: Helguera Casado/Parisca — D F Garcia/Meneses Perny . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 20:48 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Santander MD
Завершен
(6:2, 7:6)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Helguera Casado/Parisca - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Helguera Casado/Parisca - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Helguera Casado/Parisca - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Helguera Casado/Parisca - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - D F Garcia/Meneses Perny - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - D F Garcia/Meneses Perny - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Helguera Casado/Parisca - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Helguera Casado/Parisca - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Helguera Casado/Parisca - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Helguera Casado/Parisca - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - D F Garcia/Meneses Perny - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - D F Garcia/Meneses Perny - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - D F Garcia/Meneses Perny - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Helguera Casado/Parisca - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Helguera Casado/Parisca - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Helguera Casado/Parisca - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - D F Garcia/Meneses Perny - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - D F Garcia/Meneses Perny - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Helguera Casado/Parisca - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - D F Garcia/Meneses Perny - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
51%
51%
Реализация брейк - пойнтов
40%
40%
