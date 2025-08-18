18.08.2025
Смотреть онлайн Вивиен Сандберг - Christina Bednarczyk 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Wanfercee-Baulet: Вивиен Сандберг — Christina Bednarczyk . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 17:30 по московскому времени .
ITF W15 Wanfercee-Baulet
Завершен
(6:1, 6:0)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Вивиен Сандберг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Вивиен Сандберг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Вивиен Сандберг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Christina Bednarczyk - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Вивиен Сандберг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Вивиен Сандберг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Вивиен Сандберг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Вивиен Сандберг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Вивиен Сандберг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Вивиен Сандберг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Вивиен Сандберг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Вивиен Сандберг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Вивиен Сандберг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
8
Выигрыш первой подачи
75%
20%
Реализация брейк - пойнтов
78%
100%
