18.08.2025
Смотреть онлайн Emma Scaldalai - Карла Бартель 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Wanfercee-Baulet: Emma Scaldalai — Карла Бартель . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Wanfercee-Baulet
Завершен
(6:4, 4:6, 0:1)
(6:4, 4:6, 0:1)
1 : 2
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Карла Бартель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Emma Scaldalai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Карла Бартель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Карла Бартель - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Emma Scaldalai - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Карла Бартель - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Emma Scaldalai - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Emma Scaldalai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Emma Scaldalai - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Emma Scaldalai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Карла Бартель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Emma Scaldalai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Карла Бартель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Emma Scaldalai - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Emma Scaldalai - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Карла Бартель - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Emma Scaldalai - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Карла Бартель - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Карла Бартель - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Карла Бартель - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
7
2
Выигрыш первой подачи
49%
66%
Реализация брейк - пойнтов
45%
38%
Комментарии к матчу