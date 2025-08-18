18.08.2025
Смотреть онлайн Zi Ying Ruan - Флоренс Федели 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Wanfercee-Baulet: Zi Ying Ruan — Флоренс Федели . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Wanfercee-Baulet
Завершен
(6:3, 6:0)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Флоренс Федели - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Флоренс Федели - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Zi Ying Ruan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Zi Ying Ruan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Zi Ying Ruan - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Zi Ying Ruan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Zi Ying Ruan - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Флоренс Федели - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Zi Ying Ruan - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Zi Ying Ruan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Zi Ying Ruan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Zi Ying Ruan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Zi Ying Ruan - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Zi Ying Ruan - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Zi Ying Ruan - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
2
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
82%
50%
Реализация брейк - пойнтов
56%
25%
Комментарии к матчу