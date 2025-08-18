18.08.2025
Смотреть онлайн Dallas Janssen - Эстелла Йегер 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Wanfercee-Baulet: Dallas Janssen — Эстелла Йегер . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Wanfercee-Baulet
Завершен
(2:6, 1:5)
0 : 2
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эстелла Йегер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Dallas Janssen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Эстелла Йегер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Эстелла Йегер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Эстелла Йегер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Эстелла Йегер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Dallas Janssen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Эстелла Йегер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Эстелла Йегер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Эстелла Йегер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Эстелла Йегер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Эстелла Йегер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Эстелла Йегер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Dallas Janssen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Эстелла Йегер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
46%
84%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
