18.08.2025
Смотреть онлайн Theodora Degelow - Чанел Янссен 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Wanfercee-Baulet: Theodora Degelow — Чанел Янссен . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Wanfercee-Baulet
Завершен
(2:6, 0:6)
0 : 2
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Чанел Янссен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Theodora Degelow - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Чанел Янссен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Чанел Янссен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Чанел Янссен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Чанел Янссен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Theodora Degelow - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Чанел Янссен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Чанел Янссен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Чанел Янссен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Чанел Янссен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Чанел Янссен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Чанел Янссен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Чанел Янссен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
7
2
Выигрыш первой подачи
30%
74%
Реализация брейк - пойнтов
25%
86%
