Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
18.08.2025

Смотреть онлайн Theodora Degelow - Чанел Янссен 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Wanfercee-Baulet: Theodora DegelowЧанел Янссен . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК
ITF W15 Wanfercee-Baulet
Theodora Degelow
Завершен
(2:6, 0:6)
0 : 2
18 августа 2025
Чанел Янссен
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Чанел Янссен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Theodora Degelow - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Чанел Янссен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Чанел Янссен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Чанел Янссен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Чанел Янссен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Theodora Degelow - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Чанел Янссен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Чанел Янссен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Чанел Янссен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Чанел Янссен - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Чанел Янссен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Чанел Янссен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Чанел Янссен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Статистика матча

Эйсы
4
1
Двойные ошибки
7
2
Выигрыш первой подачи
30%
74%
Реализация брейк - пойнтов
25%
86%
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
ATP Файналс
ATP Файналс
Итоговый чемпионат ATP — пары
Итоговый чемпионат ATP — пары
иконка Популярные матчи
СКА СКА
Салават Юлаев Салават Юлаев
16 Февраля
19:30
Хирона Хирона
Барселона Барселона
16 Февраля
23:00
Кальяри Кальяри
Лечче Лечче
16 Февраля
22:45
Маклесфилд Маклесфилд
Брентфорд Брентфорд
16 Февраля
22:30
Сэдэвита Олимпия Сэдэвита Олимпия
Илирия Илирия
16 Февраля
20:00
FURIA FURIA
Team Falcons Team Falcons
16 Февраля
20:00
Korabelka Women Korabelka Women
Протон Саратов - Женщины Протон Саратов - Женщины
16 Февраля
19:30
Tundra Esports Tundra Esports
MOUZ MOUZ
16 Февраля
21:30
ФК Бейтар Иерусалим ФК Бейтар Иерусалим
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
16 Февраля
21:30
G2 Esports G2 Esports
paiN Gaming paiN Gaming
16 Февраля
20:00
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA