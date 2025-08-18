18.08.2025
Смотреть онлайн Карин Марион Йоб - Anna Burchak 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Wanfercee-Baulet: Карин Марион Йоб — Anna Burchak . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Wanfercee-Baulet
Завершен
(6:3, 2:6, 0:1)
1 : 2
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Anna Burchak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Карин Марион Йоб - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Карин Марион Йоб - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Anna Burchak - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Карин Марион Йоб - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Anna Burchak - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Карин Марион Йоб - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Карин Марион Йоб - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Карин Марион Йоб - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Карин Марион Йоб - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Anna Burchak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Anna Burchak - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Anna Burchak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Anna Burchak - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Карин Марион Йоб - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Anna Burchak - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Anna Burchak - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
5
Двойные ошибки
4
3
Выигрыш первой подачи
57%
62%
Реализация брейк - пойнтов
60%
100%
