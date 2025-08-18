18.08.2025
Смотреть онлайн Иманол Л Мориллос - Нино Эхреншнайдер 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Augsburg: Иманол Л Мориллос — Нино Эхреншнайдер, Квалификационный раунд . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 12:40 по московскому времени и пройдет на корте Court 1.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: Court 1
Challenger Augsburg
Завершен
(4:6, 6:7)
0 : 2
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Иманол Л Мориллос - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Нино Эхреншнайдер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Иманол Л Мориллос - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Нино Эхреншнайдер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Иманол Л Мориллос - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Нино Эхреншнайдер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Нино Эхреншнайдер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Нино Эхреншнайдер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Иманол Л Мориллос - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Нино Эхреншнайдер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Иманол Л Мориллос - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Нино Эхреншнайдер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Иманол Л Мориллос - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Нино Эхреншнайдер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Иманол Л Мориллос - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Нино Эхреншнайдер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Иманол Л Мориллос - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Нино Эхреншнайдер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Иманол Л Мориллос - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Нино Эхреншнайдер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Иманол Л Мориллос - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Нино Эхреншнайдер - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
4
Выигрыш первой подачи
80%
75%
Реализация брейк - пойнтов
0%
33%
Комментарии к матчу