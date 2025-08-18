Фрибет 15000₽
18.08.2025

Смотреть онлайн Тадеас Пароулек - Майк Штейнер 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Augsburg: Тадеас ПароулекМайк Штейнер, Квалификационный раунд . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 13:15 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.

МСК, Квалификационный раунд, Корт: Center Court
Challenger Augsburg
Тадеас Пароулек
Завершен
(7:6, 6:3)
2 : 0
18 августа 2025
Майк Штейнер
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тадеас Пароулек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Майк Штейнер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Тадеас Пароулек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Тадеас Пароулек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Майк Штейнер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Майк Штейнер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Майк Штейнер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Тадеас Пароулек - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Майк Штейнер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Тадеас Пароулек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Майк Штейнер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Тадеас Пароулек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Тадеас Пароулек - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Майк Штейнер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Тадеас Пароулек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Майк Штейнер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Тадеас Пароулек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Майк Штейнер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Тадеас Пароулек - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Тадеас Пароулек - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Тадеас Пароулек - взял свою подачу со счетом 30-40

История последних встреч

Тадеас Пароулек
Тадеас Пароулек
Майк Штейнер
Тадеас Пароулек
0 побед
1 победа
0%
100%
25.09.2025
Тадеас Пароулек
Тадеас Пароулек
0:0
Майк Штейнер
Майк Штейнер
Обзор

Статистика матча

Эйсы
0
3
Двойные ошибки
6
4
Выигрыш первой подачи
74%
71%
Реализация брейк - пойнтов
33%
20%
