18.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Muttenz: Артур Беллеги — Евангелос Киприотис . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Muttenz
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Артур Беллеги - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Евангелос Киприотис - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Артур Беллеги - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Артур Беллеги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Артур Беллеги - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Артур Беллеги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Артур Беллеги - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Артур Беллеги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Евангелос Киприотис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Артур Беллеги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Артур Беллеги - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Артур Беллеги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Евангелос Киприотис - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Артур Беллеги - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Артур Беллеги - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
55%
43%
Реализация брейк - пойнтов
60%
29%
