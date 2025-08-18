18.08.2025
Смотреть онлайн Уго Майя - Ин Хоу 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Idanha-A-Nova: Уго Майя — Ин Хоу . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Уго Майя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Уго Майя - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Уго Майя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Уго Майя - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Уго Майя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Ин Хоу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Уго Майя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Уго Майя - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Уго Майя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Уго Майя - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Уго Майя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Уго Майя - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Ин Хоу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ин Хоу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Уго Майя - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
68%
46%
Реализация брейк - пойнтов
35%
50%
Комментарии к матчу