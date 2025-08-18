18.08.2025
Смотреть онлайн Alejandro Lopez Escribano - Тиагу Какау 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Idanha-A-Nova: Alejandro Lopez Escribano — Тиагу Какау . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Idanha-A-Nova
Завершен
(2:6, 4:6)
(2:6, 4:6)
0 : 2
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тиагу Какау - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Alejandro Lopez Escribano - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Тиагу Какау - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Тиагу Какау - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Тиагу Какау - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Alejandro Lopez Escribano - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Тиагу Какау - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Тиагу Какау - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Alejandro Lopez Escribano - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Alejandro Lopez Escribano - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Тиагу Какау - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Alejandro Lopez Escribano - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Тиагу Какау - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Тиагу Какау - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Тиагу Какау - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Тиагу Какау - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Alejandro Lopez Escribano - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Тиагу Какау - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
50%
66%
Реализация брейк - пойнтов
25%
56%
Комментарии к матчу