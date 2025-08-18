18.08.2025
Смотреть онлайн Dino Molokova Ferreira - Андре Родейа 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Idanha-A-Nova: Dino Molokova Ferreira — Андре Родейа . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Idanha-A-Nova
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Dino Molokova Ferreira - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Андре Родейа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Dino Molokova Ferreira - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Dino Molokova Ferreira - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Dino Molokova Ferreira - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Андре Родейа - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Dino Molokova Ferreira - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Dino Molokova Ferreira - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Dino Molokova Ferreira - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Андре Родейа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Андре Родейа - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Dino Molokova Ferreira - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Dino Molokova Ferreira - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Андре Родейа - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Dino Molokova Ferreira - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Dino Molokova Ferreira - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Dino Molokova Ferreira - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
78%
60%
Реализация брейк - пойнтов
67%
12%
