18.08.2025
Смотреть онлайн Николас Роберт - Diogo Coelho 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Idanha-A-Nova: Николас Роберт — Diogo Coelho . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Idanha-A-Nova
Завершен
(6:3, 6:7, 1:0)
2 : 1
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Николас Роберт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Николас Роберт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Diogo Coelho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Diogo Coelho - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Николас Роберт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Diogo Coelho - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Николас Роберт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Николас Роберт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Николас Роберт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Diogo Coelho - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Николас Роберт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Diogo Coelho - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Николас Роберт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Diogo Coelho - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Николас Роберт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Николас Роберт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Николас Роберт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Diogo Coelho - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Diogo Coelho - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Diogo Coelho - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Николас Роберт - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
5
3
Выигрыш первой подачи
70%
70%
Реализация брейк - пойнтов
43%
67%
