18.08.2025
Смотреть онлайн Гильерме Вальдолейрош - Jose Freitas 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Idanha-A-Nova: Гильерме Вальдолейрош — Jose Freitas . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Idanha-A-Nova
Завершен
(6:2, 6:0)
(6:2, 6:0)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Jose Freitas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Гильерме Вальдолейрош - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Гильерме Вальдолейрош - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Гильерме Вальдолейрош - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Jose Freitas - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Гильерме Вальдолейрош - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Гильерме Вальдолейрош - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Гильерме Вальдолейрош - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Гильерме Вальдолейрош - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Гильерме Вальдолейрош - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Гильерме Вальдолейрош - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Гильерме Вальдолейрош - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Гильерме Вальдолейрош - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Гильерме Вальдолейрош - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
76%
52%
Реализация брейк - пойнтов
45%
0%
Комментарии к матчу