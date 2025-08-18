18.08.2025
Смотреть онлайн Roman Venger - Luc Wieland 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Muttenz: Roman Venger — Luc Wieland . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Muttenz
Завершен
(6:4, 2:6, 1:0)
2 : 1
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Roman Venger - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Luc Wieland - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Roman Venger - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Roman Venger - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Luc Wieland - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Luc Wieland - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Roman Venger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Luc Wieland - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Roman Venger - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Roman Venger - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Luc Wieland - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Luc Wieland - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Roman Venger - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Luc Wieland - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Roman Venger - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Luc Wieland - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Luc Wieland - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Luc Wieland - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
2
3
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
59%
60%
Реализация брейк - пойнтов
50%
27%
Комментарии к матчу