18.08.2025

Смотреть онлайн Адриан Бурдет - Benjamin Vitter 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Muttenz: Адриан БурдетBenjamin Vitter . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .

МСК
ITF M25 Muttenz
Адриан Бурдет
Завершен
(6:3, 4:0)
2 : 0
18 августа 2025
Benjamin Vitter
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Адриан Бурдет - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Benjamin Vitter - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Адриан Бурдет - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Benjamin Vitter - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Benjamin Vitter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Адриан Бурдет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Адриан Бурдет - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Адриан Бурдет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Адриан Бурдет - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Адриан Бурдет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Адриан Бурдет - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Адриан Бурдет - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Адриан Бурдет - взял свою подачу со счетом 40-40
Отказ от игnры

Статистика матча

Эйсы
6
0
Двойные ошибки
3
4
Выигрыш первой подачи
77%
52%
Реализация брейк - пойнтов
80%
25%
иконка Рейтинг
Рейтинг ATP
Рейтинг WTA