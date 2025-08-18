18.08.2025
Смотреть онлайн Джанлука Таннер - Марк Рос Месас 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Santander: Джанлука Таннер — Марк Рос Месас . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Santander
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джанлука Таннер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Джанлука Таннер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Марк Рос Месас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Марк Рос Месас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Джанлука Таннер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Джанлука Таннер - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Джанлука Таннер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Джанлука Таннер - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Джанлука Таннер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Джанлука Таннер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Марк Рос Месас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Джанлука Таннер - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Джанлука Таннер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Марк Рос Месас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Марк Рос Месас - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Джанлука Таннер - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Джанлука Таннер - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
2
0
Выигрыш первой подачи
67%
45%
Реализация брейк - пойнтов
75%
50%
