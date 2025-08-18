18.08.2025
Смотреть онлайн Ана Вилчек - Aneta Holubova 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Budapest Women: Ана Вилчек — Aneta Holubova . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 12:50 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - NEK - Court 05.
МСК, Корт: National Tennis Center - NEK - Court 05
UTR Pro Budapest Women
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
18 августа 2025
Комментарии к матчу