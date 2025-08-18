18.08.2025
Смотреть онлайн Джонас П. Хартенштейн - Mao Poels 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Huy: Джонас П. Хартенштейн — Mao Poels . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Huy
Завершен
(3:6, 0:0)
0 : 1
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Mao Poels - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Mao Poels - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Mao Poels - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Джонас П. Хартенштейн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Mao Poels - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Джонас П. Хартенштейн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Mao Poels - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Джонас П. Хартенштейн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Mao Poels - взял свою подачу со счетом 40-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
72%
69%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
