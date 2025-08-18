18.08.2025
Смотреть онлайн Ларс Горан Верфефт - Wout Vermeer 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Huy: Ларс Горан Верфефт — Wout Vermeer . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Huy
Завершен
(7:5, 6:2)
(7:5, 6:2)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Wout Vermeer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Ларс Горан Верфефт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Ларс Горан Верфефт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Wout Vermeer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Ларс Горан Верфефт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Wout Vermeer - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Ларс Горан Верфефт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Wout Vermeer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Ларс Горан Верфефт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Wout Vermeer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Ларс Горан Верфефт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Ларс Горан Верфефт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Wout Vermeer - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Ларс Горан Верфефт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Ларс Горан Верфефт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Ларс Горан Верфефт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Ларс Горан Верфефт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Wout Vermeer - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Ларс Горан Верфефт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Ларс Горан Верфефт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
70%
41%
Реализация брейк - пойнтов
56%
33%
Комментарии к матчу