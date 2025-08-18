18.08.2025
Смотреть онлайн Святослав Гулин - Дали Бланч 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sofia: Святослав Гулин — Дали Бланч, Квалификационный раунд . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 6.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: Court 6
Challenger Sofia
Завершен
(3:6, 1:6)
(3:6, 1:6)
0 : 2
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Святослав Гулин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Дали Бланч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Святослав Гулин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Дали Бланч - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Дали Бланч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Дали Бланч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Святослав Гулин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Дали Бланч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Дали Бланч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Дали Бланч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Дали Бланч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Дали Бланч - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Святослав Гулин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Дали Бланч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Дали Бланч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Дали Бланч - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
54%
88%
Реализация брейк - пойнтов
0%
80%
Комментарии к матчу