18.08.2025
Смотреть онлайн Иван Гахов - Александр Василев 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Sofia: Иван Гахов — Александр Василев, 1/16 финала . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:40 по московскому времени и пройдет на корте Center Court.
МСК, 1/16 финала, Корт: Center Court
Challenger Sofia
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Александр Василев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Иван Гахов - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Александр Василев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Александр Василев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Александр Василев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Иван Гахов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Иван Гахов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Александр Василев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Александр Василев - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Иван Гахов - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Александр Василев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Иван Гахов - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Александр Василев - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Александр Василев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Иван Гахов - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Александр Василев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Александр Василев - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Александр Василев - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
6
8
Выигрыш первой подачи
61%
68%
Реализация брейк - пойнтов
29%
45%
Комментарии к матчу