18.08.2025
Смотреть онлайн Бьянка Елена Барбулеску - Cristiana Nicoleta Todoni 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Bistrita: Бьянка Елена Барбулеску — Cristiana Nicoleta Todoni . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Bistrita
Завершен
(6:1, 3:6, 6:3)
2 : 1
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Cristiana Nicoleta Todoni - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Bianca E Barbulescu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Bianca E Barbulescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Bianca E Barbulescu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Bianca E Barbulescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Bianca E Barbulescu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Bianca E Barbulescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Cristiana Nicoleta Todoni - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Cristiana Nicoleta Todoni - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Cristiana Nicoleta Todoni - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Cristiana Nicoleta Todoni - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Bianca E Barbulescu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Cristiana Nicoleta Todoni - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Bianca E Barbulescu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Bianca E Barbulescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Cristiana Nicoleta Todoni - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Bianca E Barbulescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Bianca E Barbulescu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Bianca E Barbulescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Cristiana Nicoleta Todoni - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Cristiana Nicoleta Todoni - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Cristiana Nicoleta Todoni - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Bianca E Barbulescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Bianca E Barbulescu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Bianca E Barbulescu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
6
8
Выигрыш первой подачи
58%
61%
Реализация брейк - пойнтов
44%
83%
