18.08.2025
Смотреть онлайн Sander Juuhl Sivertsen - David Kovarik 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Budapest: Sander Juuhl Sivertsen — David Kovarik . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:40 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - NEK - Court 04.
МСК, Корт: National Tennis Center - NEK - Court 04
UTR Pro Budapest
Завершен
(3:6, 1:6)
(3:6, 1:6)
0 : 2
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Sander Juuhl Sivertsen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - David Kovarik - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - David Kovarik - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Sander Juuhl Sivertsen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Sander Juuhl Sivertsen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - David Kovarik - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - David Kovarik - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - David Kovarik - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - David Kovarik - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - David Kovarik - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Sander Juuhl Sivertsen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - David Kovarik - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - David Kovarik - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - David Kovarik - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - David Kovarik - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - David Kovarik - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
4
4
Выигрыш первой подачи
51%
81%
Реализация брейк - пойнтов
25%
62%
Комментарии к матчу