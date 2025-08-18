18.08.2025
Смотреть онлайн Joshua Ward - Edouard Aubert 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Budapest: Joshua Ward — Edouard Aubert . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 13:05 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - NEK - Court 03.
МСК, Корт: National Tennis Center - NEK - Court 03
UTR Pro Budapest
Завершен
(2:6, 6:7)
0 : 2
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Edouard Aubert - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Joshua Ward - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Joshua Ward - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Edouard Aubert - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Edouard Aubert - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Edouard Aubert - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Edouard Aubert - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Edouard Aubert - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Joshua Ward - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Joshua Ward - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Edouard Aubert - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Joshua Ward - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Edouard Aubert - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Edouard Aubert - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Edouard Aubert - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Joshua Ward - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Edouard Aubert - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Joshua Ward - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Joshua Ward - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Edouard Aubert - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
6
1
Двойные ошибки
5
2
Выигрыш первой подачи
55%
63%
Реализация брейк - пойнтов
50%
45%
Комментарии к матчу