18.08.2025
Смотреть онлайн Александр Калинин - Арда Азкара 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Athens: Александр Калинин — Арда Азкара . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени и пройдет на корте Dan Magill Tennis Complex - Court 01.
МСК, Корт: Dan Magill Tennis Complex - Court 01
UTR Pro Athens
Завершен
(2:6, 4:6)
0 : 2
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Арда Азкара - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Арда Азкара - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Александр Калинин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Арда Азкара - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Арда Азкара - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Арда Азкара - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Александр Калинин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Арда Азкара - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Арда Азкара - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Арда Азкара - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Александр Калинин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Арда Азкара - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Александр Калинин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Арда Азкара - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Александр Калинин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Александр Калинин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Арда Азкара - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Арда Азкара - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
9
Двойные ошибки
2
7
Выигрыш первой подачи
58%
87%
Реализация брейк - пойнтов
100%
57%
