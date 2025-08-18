18.08.2025
Смотреть онлайн Федерика Сакко - Милла Секейра 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Verbier: Федерика Сакко — Милла Секейра . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Verbier
Завершен
(6:3, 6:3)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Милла Секейра - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Федерика Сакко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Милла Секейра - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Федерика Сакко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Федерика Сакко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Федерика Сакко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Милла Секейра - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Федерика Сакко - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Федерика Сакко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Федерика Сакко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Милла Секейра - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Федерика Сакко - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Федерика Сакко - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Федерика Сакко - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Милла Секейра - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Федерика Сакко - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Милла Секейра - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Федерика Сакко - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
4
Двойные ошибки
3
5
Выигрыш первой подачи
83%
70%
Реализация брейк - пойнтов
50%
0%
Комментарии к матчу