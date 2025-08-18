18.08.2025
Смотреть онлайн Anastasia Bertacchi - Эмма Маццони 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W35 Verbier: Anastasia Bertacchi — Эмма Маццони . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF W35 Verbier
Завершен
(6:2, 6:4)
(6:2, 6:4)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Эмма Маццони - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Anastasia Bertacchi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Anastasia Bertacchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Anastasia Bertacchi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Эмма Маццони - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Anastasia Bertacchi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Anastasia Bertacchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 8 - Anastasia Bertacchi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Эмма Маццони - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Anastasia Bertacchi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Эмма Маццони - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Anastasia Bertacchi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Anastasia Bertacchi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Anastasia Bertacchi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Эмма Маццони - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Anastasia Bertacchi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Эмма Маццони - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Anastasia Bertacchi - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
1
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
95%
60%
Реализация брейк - пойнтов
60%
0%
Комментарии к матчу