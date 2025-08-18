18.08.2025
Смотреть онлайн Фрик Ван Донселаар - Макс Ван Нунен 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Huy: Фрик Ван Донселаар — Макс Ван Нунен . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Huy
Завершен
(5:7, 3:6)
(5:7, 3:6)
0 : 2
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Фрик Ван Донселаар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Фрик Ван Донселаар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Макс Ван Нунен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Макс Ван Нунен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Фрик Ван Донселаар - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Фрик Ван Донселаар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Макс Ван Нунен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Макс Ван Нунен - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Макс Ван Нунен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Фрик Ван Донселаар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Макс Ван Нунен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Макс Ван Нунен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Макс Ван Нунен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Фрик Ван Донселаар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Макс Ван Нунен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Макс Ван Нунен - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Фрик Ван Донселаар - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Фрик Ван Донселаар - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Макс Ван Нунен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Макс Ван Нунен - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Макс Ван Нунен - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
40%
53%
Реализация брейк - пойнтов
50%
62%
Комментарии к матчу