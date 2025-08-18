Смотреть онлайн Лука Потенза - Мицуки Вэй Кан Леонг 18.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Hersonissos: Лука Потенза — Мицуки Вэй Кан Леонг, Квалификационный раунд . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 12:10 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.