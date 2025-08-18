18.08.2025
Смотреть онлайн Лука Потенза - Мицуки Вэй Кан Леонг 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Challenger Hersonissos: Лука Потенза — Мицуки Вэй Кан Леонг, Квалификационный раунд . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 12:10 по московскому времени и пройдет на корте Centre Court.
МСК, Квалификационный раунд, Корт: Centre Court
Challenger Hersonissos
Завершен
(6:3, 3:6, 6:2)
(6:3, 3:6, 6:2)
2 : 1
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лука Потенза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Мицуки Вэй Кан Леонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Мицуки Вэй Кан Леонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Лука Потенза - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Лука Потенза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Лука Потенза - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Мицуки Вэй Кан Леонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Лука Потенза - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Лука Потенза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Мицуки Вэй Кан Леонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Лука Потенза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Лука Потенза - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Мицуки Вэй Кан Леонг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Лука Потенза - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Мицуки Вэй Кан Леонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Мицуки Вэй Кан Леонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Мицуки Вэй Кан Леонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Мицуки Вэй Кан Леонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Мицуки Вэй Кан Леонг - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Лука Потенза - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Лука Потенза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 22 - Лука Потенза - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 23 - Лука Потенза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 24 - Мицуки Вэй Кан Леонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Лука Потенза - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Лука Потенза - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
6
10
Выигрыш первой подачи
62%
63%
Реализация брейк - пойнтов
41%
50%
Комментарии к матчу