18.08.2025
Смотреть онлайн Джурриаан Бол - Zaccharie Cado 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Huy: Джурриаан Бол — Zaccharie Cado . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:50 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Huy
Завершен
(6:4, 6:1)
(6:4, 6:1)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джурриаан Бол - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Zaccharie Cado - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Джурриаан Бол - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Zaccharie Cado - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Zaccharie Cado - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 6 - Zaccharie Cado - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Джурриаан Бол - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Джурриаан Бол - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Джурриаан Бол - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Джурриаан Бол - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Джурриаан Бол - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Джурриаан Бол - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Zaccharie Cado - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Джурриаан Бол - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Джурриаан Бол - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Джурриаан Бол - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Джурриаан Бол - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
71%
35%
Реализация брейк - пойнтов
38%
29%
Комментарии к матчу