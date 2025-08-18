18.08.2025
Смотреть онлайн Дориан Тремблэй - Mattis Jux 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Huy: Дориан Тремблэй — Mattis Jux . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Huy
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Mattis Jux - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Дориан Тремблэй - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Mattis Jux - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Дориан Тремблэй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Mattis Jux - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Дориан Тремблэй - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Mattis Jux - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Mattis Jux - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Mattis Jux - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Дориан Тремблэй - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Mattis Jux - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Дориан Тремблэй - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Mattis Jux - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Mattis Jux - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Mattis Jux - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Mattis Jux - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Mattis Jux - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
5
Двойные ошибки
3
6
Выигрыш первой подачи
63%
74%
Реализация брейк - пойнтов
0%
33%
Комментарии к матчу