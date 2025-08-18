18.08.2025
Смотреть онлайн Камилла Бартоне - Andreea Diana Soare 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Bistrita: Камилла Бартоне — Andreea Diana Soare . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Bistrita
Завершен
(3:6, 6:1, 6:4)
2 : 1
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Andreea Diana Soare - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Andreea Diana Soare - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Andreea Diana Soare - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Камилла Бартоне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Камилла Бартоне - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Andreea Diana Soare - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Камилла Бартоне - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Andreea Diana Soare - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Andreea Diana Soare - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Камилла Бартоне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Камилла Бартоне - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Andreea Diana Soare - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Камилла Бартоне - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Камилла Бартоне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Камилла Бартоне - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Камилла Бартоне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Камилла Бартоне - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Andreea Diana Soare - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Andreea Diana Soare - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 20 - Камилла Бартоне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Andreea Diana Soare - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Камилла Бартоне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Камилла Бартоне - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Andreea Diana Soare - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Камилла Бартоне - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Камилла Бартоне - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
3
13
Выигрыш первой подачи
62%
62%
Реализация брейк - пойнтов
70%
42%
