18.08.2025
Смотреть онлайн Альессандра Маззола - Alexia Lavinia Puiac 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Bistrita: Альессандра Маззола — Alexia Lavinia Puiac . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Bistrita
Завершен
(6:7, 6:0, 6:4)
(6:7, 6:0, 6:4)
2 : 1
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Alexia Lavinia Puiac - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Alexia Lavinia Puiac - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Альессандра Маззола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Альессандра Маззола - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Альессандра Маззола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Альессандра Маззола - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Alexia Lavinia Puiac - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Alexia Lavinia Puiac - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Alexia Lavinia Puiac - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Альессандра Маззола - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Альессандра Маззола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Alexia Lavinia Puiac - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Альессандра Маззола - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Альессандра Маззола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Альессандра Маззола - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Альессандра Маззола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Альессандра Маззола - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Альессандра Маззола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 20 - Alexia Lavinia Puiac - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 21 - Alexia Lavinia Puiac - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Альессандра Маззола - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Альессандра Маззола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 24 - Альессандра Маззола - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Альессандра Маззола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Альессандра Маззола - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Alexia Lavinia Puiac - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 28 - Alexia Lavinia Puiac - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 29 - Альессандра Маззола - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
4
6
Выигрыш первой подачи
56%
59%
Реализация брейк - пойнтов
64%
45%
Комментарии к матчу