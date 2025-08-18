18.08.2025
Смотреть онлайн Мелисса Бойден - Каролина Кубанова 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Budapest Women: Мелисса Бойден — Каролина Кубанова . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 13:55 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - NEK - Court 01.
МСК, Корт: National Tennis Center - NEK - Court 01
UTR Pro Budapest Women
Завершен
(3:6, 5:7)
0 : 2
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Мелисса Бойден - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Мелисса Бойден - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Каролина Кубанова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Каролина Кубанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Мелисса Бойден - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 6 - Каролина Кубанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Каролина Кубанова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Каролина Кубанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Каролина Кубанова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Мелисса Бойден - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Мелисса Бойден - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 12 - Мелисса Бойден - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Каролина Кубанова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Каролина Кубанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Мелисса Бойден - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Мелисса Бойден - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Каролина Кубанова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Каролина Кубанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Каролина Кубанова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Каролина Кубанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Каролина Кубанова - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
9
3
Выигрыш первой подачи
45%
54%
Реализация брейк - пойнтов
33%
32%
Комментарии к матчу